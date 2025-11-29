Sortie rando de Noël

13 Place de la Coulée Verte Meymac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Foulée Meymacoise vous propose une sortie rando de Noël !

Rendez-vous la samedi 13 décembre à 14h au parking de l’EPHAD de Meymac pour une randonnée de 9km qui se terminera au marché de Noël.

L’association offrira un vin (ou chocolat) chaud à tous les randonneurs ! .

13 Place de la Coulée Verte Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr

English : Sortie rando de Noël

L’événement Sortie rando de Noël Meymac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze