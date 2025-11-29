Sortie rando de Noël Meymac

13 Place de la Coulée Verte Meymac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

La Foulée Meymacoise vous propose une sortie rando de Noël !
Rendez-vous la samedi 13 décembre à 14h au parking de l’EPHAD de Meymac pour une randonnée de 9km qui se terminera au marché de Noël.
L’association offrira un vin (ou chocolat) chaud à tous les randonneurs !   .

13 Place de la Coulée Verte Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52  lafouleemeymacoise@ecomail.fr

