Sortie rando de Noël Meymac
Sortie rando de Noël Meymac samedi 13 décembre 2025.
Sortie rando de Noël
13 Place de la Coulée Verte Meymac Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La Foulée Meymacoise vous propose une sortie rando de Noël !
Rendez-vous la samedi 13 décembre à 14h au parking de l’EPHAD de Meymac pour une randonnée de 9km qui se terminera au marché de Noël.
L’association offrira un vin (ou chocolat) chaud à tous les randonneurs ! .
13 Place de la Coulée Verte Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 01 52 lafouleemeymacoise@ecomail.fr
English : Sortie rando de Noël
L’événement Sortie rando de Noël Meymac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze