Sortie randonnée avec l’association Bols d’air Tracy-le-Mont

Sortie randonnée avec l’association Bols d’air Tracy-le-Mont mercredi 16 juillet 2025.

Sortie randonnée avec l’association Bols d’air

Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 35 – 35 –

35

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Après une balade dans les bois et un pique-nique (à apporter), Charlotte Farkas, fondatrice de l’entreprise Rêve Coquelicot et co-fondatrice de l’association Diapositives Le média des entrepreneuses créatives nous proposera l’atelier « Impressions d’ailleurs Atelier-découverte cyanotype » .

Et si vous vous offriez une parenthèse créative au vert ?

Lors de cet atelier, Charlotte vous invite à découvrir la technique du cyanotype en petit groupe, au cœur d’un cocon de verdure. L’occasion de faire un bain de nature et de poser un œil nouveau sur les plantes qui nous entourent. Laissez-vous surprendre par la magie de ce procédé photographique ancien, qui nous donne des impressions d’ailleurs, et retrouvez votre âme d’enfant le temps d’une parenthèse créative ! Émerveillement assuré.

Au programme :

· Découverte de la technique du cyanotype

· Présentation de réalisations

· Cueillette de plantes

· Expérimentations personnelles guidées

Vous repartirez avec vos expérimentations sur papier (du format carte postale au format A4).

Atelier ouvert à tous les esprits curieux, à partir de 8 ans.

Groupe convivial, entre 5 et 10 participant·es.

* Sous réserve de journée ensoleillée. 35 .

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France contact@bolsdair.fr

