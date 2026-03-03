Sortie Randonnée Le Grand-Bourg
Sortie Randonnée Le Grand-Bourg dimanche 12 avril 2026.
Sortie Randonnée
Place de l’Eglise Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Organisée par Lou Chami Bourganiauds,
Environ 13 kms. .
Place de l’Eglise Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 37 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Randonnée
L’événement Sortie Randonnée Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse