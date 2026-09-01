Sortie randonnée Octobre Rose Mairie Salles-Lavalette
dimanche 18 octobre 2026 · Mairie · Salles-Lavalette
Informations pratiques
Salles-Lavalette
Sortie randonnée Octobre Rose
Mairie Dans la coure de l’ancienne école Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18 13:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Venez nombreux soutenir la lutte contre le cancer du sein! Les associations du village et la mairie vous proposent une randonnée avec pot d’accueil et victuailles à l’arrivée! vos dons et participations seront reversés à la ligue contre le cancer.
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Mairie Dans la coure de l’ancienne école Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 91 19 goyau.chantal@orange.fr
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English :
Come out in large numbers to support the fight against breast cancer! The village organizations and the town hall are hosting a hike with a welcome reception and refreshments upon arrival! Your donations and participation fees will be donated to the League Against Cancer.
L’événement Sortie randonnée Octobre Rose Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente
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