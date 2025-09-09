Sortie randonnée pédestre Autour de Malbo Mur-de-Barrez
Sortie randonnée pédestre Autour de Malbo
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif pour les non adhérents
Début : Mardi 2025-09-09
fin : 2025-09-09
2025-09-09
Randonnée pédestre avec les marcheurs du Carladez
Randonnée de 9km, niveau moyen, dénivelé 124m
Pour rappel
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie Alain Friocourt au 06 80 48 95 53
– Avoir sur soi sa licence
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.
– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage est de 30 centimes 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 80 48 95 53
English :
Hiking with the Carladez walkers
German :
Wanderung mit den Marschierern von Carladez
Italiano :
Escursioni con i camminatori di Carladez
Espanol :
Senderismo con los senderistas de Carladez
