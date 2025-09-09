Sortie randonnée pédestre Autour de Malbo Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Début : Mardi 2025-09-09

fin : 2025-09-09

2025-09-09

Randonnée pédestre avec les marcheurs du Carladez

Randonnée de 9km, niveau moyen, dénivelé 124m

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie Alain Friocourt au 06 80 48 95 53

– Avoir sur soi sa licence

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage est de 30 centimes 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 80 48 95 53

English :

Hiking with the Carladez walkers

German :

Wanderung mit den Marschierern von Carladez

Italiano :

Escursioni con i camminatori di Carladez

Espanol :

Senderismo con los senderistas de Carladez

