Sortie randonnée pédestre autour de Marcillac Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre autour de Marcillac

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Pour les personnes non licenciées

Début : Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Randonnée moyenne de 11km avec les marcheurs du Carladez

Difficulté moyenne de 11km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 10h

Covoiturage possible.

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard la veille avant 17h00 auprès de Bruno-Danièle au 06 84 26 11 24

– Avoir sur soi sa licence

-covoiturage possible 30cts/km

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage passe à 30 centimes temporairement 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 84 26 11 24

English :

11km medium hike with Les marcheurs du Carladez

German :

Mittlere Wanderung von 11 km mit den Marschierern von Carladez

Italiano :

Camminata media di 11 km con gli escursionisti di Carladez

Espanol :

Caminata media de 11 km con los caminantes de Carladez

