Sortie randonnée pédestre autour de Marcillac Mur-de-Barrez
Sortie randonnée pédestre autour de Marcillac Mur-de-Barrez dimanche 12 octobre 2025.
Sortie randonnée pédestre autour de Marcillac
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Randonnée moyenne de 11km avec les marcheurs du Carladez
Difficulté moyenne de 11km
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 10h
Covoiturage possible.
Pour rappel
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard la veille avant 17h00 auprès de Bruno-Danièle au 06 84 26 11 24
– Avoir sur soi sa licence
-covoiturage possible 30cts/km
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.
– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage passe à 30 centimes temporairement 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 84 26 11 24
English :
11km medium hike with Les marcheurs du Carladez
German :
Mittlere Wanderung von 11 km mit den Marschierern von Carladez
Italiano :
Camminata media di 11 km con gli escursionisti di Carladez
Espanol :
Caminata media de 11 km con los caminantes de Carladez
L’événement Sortie randonnée pédestre autour de Marcillac Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)