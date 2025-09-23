Sortie randonnée pédestre autour de Peyrat Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre autour de Peyrat

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Pour les non adhérents

Début : Vendredi 2025-09-23

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Randonnée avec les marcheurs du Carladez, niveau moyen, 11km.

Randonnée pédestre autour de Peyrat avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté moyenne, 11km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour-même avant 10h00 auprès de Françoise 06 33 57 07 31 ou Guy 06 84 60 72 44

– Avoir sur soi sa licence.

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage passe à 30 centimes temporairement 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 33 57 07 31

English :

Hiking with the Carladez walkers, medium level, 11km.

German :

Wanderung mit den Marschierern von Carladez, mittleres Niveau, 11 km.

Italiano :

Camminata con i camminatori di Carladez, livello medio, 11 km.

Espanol :

Paseo con los senderistas de Carladez, nivel medio, 11km.

