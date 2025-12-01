Sortie randonnée pédestre Autour de Saint Clément Curebourse Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre Autour de Saint Clément Curebourse Mur-de-Barrez mardi 16 décembre 2025.

Sortie randonnée pédestre Autour de Saint Clément Curebourse

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Pour les personnes non licenciées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Randonnée avec les Marcheurs du Carladez. Difficulté moyenne, 11km

Randonnées pédestre autour de Saint Clément, Curebourse avec Les marcheurs du Carladez.

Inscription obligatoire auprès de Bruno et Danièle au 06 84 26 11 24

Difficulté moyenne, 11km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h

Covoiturage possible (0.30cent/km).

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie (au plus tard la veille).

– Avoir sur soi sa licence.

-covoiturage: 30ct/km

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 84 26 11 24

English :

Hike with Les Marcheurs du Carladez. Difficulty: medium, 11km

German :

Wanderung mit den Marcheurs du Carladez. Schwierigkeitsgrad: mittel, 11km

Italiano :

Passeggiata con Les Marcheurs du Carladez. Difficoltà: media, 11 km

Espanol :

Paseo con Les Marcheurs du Carladez. Dificultad: media, 11km

