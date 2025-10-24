Sortie randonnée pédestre « Autour de Sainte Geneviève » Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Pour les personnes non licenciées

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Randonnée douce « Autour de Sainte Geneviève » Venez marcher avec les marcheurs du Carladez !

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez à 13h30

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, Solange au 06 79 69 19 56

– Avoir sur soi sa licence.

– covoiturage 0.30/km

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 19 56

English :

Autour de Sainte Geneviève » gentle hike Come and walk with the Carladez walkers!

German :

Sanfte Wanderung « Autour de Sainte Geneviève » Gehen Sie mit den Wanderern von Carladez spazieren!

Italiano :

Passeggiata dolce « Intorno a Sainte Geneviève » Venite ad unirvi ai camminatori di Carladez!

Espanol :

Paseo suave « Alrededores de Sainte Geneviève » ¡Venga y únase a los senderistas de Carladez!

