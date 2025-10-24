Sortie randonnée pédestre « Autour de Sainte Geneviève » Mur-de-Barrez
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Début : Vendredi 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Randonnée douce « Autour de Sainte Geneviève » Venez marcher avec les marcheurs du Carladez !
Randonnée douce autour de Saint Geneviève,
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez à 13h30
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, Solange au 06 79 69 19 56
– Avoir sur soi sa licence.
– covoiturage 0.30/km
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s'assurer que la rando n'a pas été annulée.
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 19 56
English :
Autour de Sainte Geneviève » gentle hike Come and walk with the Carladez walkers!
German :
Sanfte Wanderung « Autour de Sainte Geneviève » Gehen Sie mit den Wanderern von Carladez spazieren!
Italiano :
Passeggiata dolce « Intorno a Sainte Geneviève » Venite ad unirvi ai camminatori di Carladez!
Espanol :
Paseo suave « Alrededores de Sainte Geneviève » ¡Venga y únase a los senderistas de Carladez!
