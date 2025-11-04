Sortie randonnée pédestre Bois de Vigouroux, Montréal Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Début : Mardi 2025-11-04

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Randonnée de 9km. Difficulté moyenne. Dénivelé 300m

Randonnée pédestre autour de Saint Martin Vigouroux avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté moyenne, 9km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h auprès de René au 06 75 54 74 50

– Avoir sur soi sa licence,

– Covoiturage (30cts/km)

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s'assurer que la rando n'a pas été annulée.

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 75 54 74 50

English :

9km hike. Difficulty: medium. Difference in altitude 300m

German :

Wanderung von 9 km. Schwierigkeitsgrad: mittel. Höhenunterschied 300m

Italiano :

Percorso di 9 km. Difficoltà: moderata. Dislivello 300 m

Espanol :

Paseo de 9 km. Dificultad: moderada. Desnivel: 300 m

