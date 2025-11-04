Sortie randonnée pédestre Bois de Vigouroux, Montréal Mur-de-Barrez
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Début : Mardi 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Randonnée de 9km. Difficulté moyenne. Dénivelé 300m
Randonnée pédestre autour de Saint Martin Vigouroux avec les Marcheurs du Carladez.
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h
Pour rappel
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h auprès de René au 06 75 54 74 50
– Avoir sur soi sa licence,
– Covoiturage (30cts/km)
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 75 54 74 50
English :
9km hike. Difficulty: medium. Difference in altitude 300m
German :
Wanderung von 9 km. Schwierigkeitsgrad: mittel. Höhenunterschied 300m
Italiano :
Percorso di 9 km. Difficoltà: moderata. Dislivello 300 m
Espanol :
Paseo de 9 km. Dificultad: moderada. Desnivel: 300 m
L’événement Sortie randonnée pédestre Bois de Vigouroux, Montréal Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)