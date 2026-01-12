Sortie randonnée pédestre Brommat-Mayrinhac-Le Bousquet Mur-de-Barrez
Sortie randonnée pédestre Brommat-Mayrinhac-Le Bousquet
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Début : Vendredi 2026-01-16
Randonnée douce de 5 km avec les Marcheurs du Carladez
Sortie randonnée pédestre Brommat-Mayrinhac-Le Bousquets- avec les Marcheurs du Carladez.
Inscription obligatoire auprès de Lucette et Gérard Faliez au 06 76 74 04 11
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30.
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h.
– Avoir sur soi sa licence.
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– Le prix du km en covoiturage est de 0.30€.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 76 74 04 11
English :
5 km gentle hike with Les Marcheurs du Carladez
