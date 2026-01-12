Sortie randonnée pédestre Brommat-Mayrinhac-Le Bousquet

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Randonnée douce de 5 km avec les Marcheurs du Carladez

Sortie randonnée pédestre Brommat-Mayrinhac-Le Bousquets- avec les Marcheurs du Carladez.

Inscription obligatoire auprès de Lucette et Gérard Faliez au 06 76 74 04 11

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30.

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h.

– Avoir sur soi sa licence.

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– Le prix du km en covoiturage est de 0.30€.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 76 74 04 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5 km gentle hike with Les Marcheurs du Carladez

L’événement Sortie randonnée pédestre Brommat-Mayrinhac-Le Bousquet Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-01-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)