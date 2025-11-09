Sortie randonnée pédestre Carlat Chemin des Manoirs Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre Carlat Chemin des Manoirs

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Pour les personnes non licenciées

Début : Dimanche 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Randonnée de 10km difficulté moyenne, avec les marcheurs du Carladez

Randonnée pédestre « Carlat chemin des Manoirs » avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté moyenne, 10km, dénivelé 370m

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h00. François ou Nadine au 06 73 63 56 97

– Avoir sur soi sa licence.

– Covoiturage possible, 0.30cts/km

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s'assurer que la rando n'a pas été annulée.

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 73 63 56 97

English :

10km hike difficulty: medium, with the Carladez walkers

German :

Wanderung von 10 km Schwierigkeitsgrad: mittel, mit den Marschierern von Carladez

Italiano :

Difficoltà della passeggiata di 10 km: media, con i camminatori di Carladez

Espanol :

10km a pie dificultad: media, con los caminantes Carladez

