Sortie randonnée pédestre Carlat Chemin des Manoirs Mur-de-Barrez dimanche 9 novembre 2025.
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Début : Dimanche 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Randonnée de 10km difficulté moyenne, avec les marcheurs du Carladez
Randonnée pédestre « Carlat chemin des Manoirs » avec les Marcheurs du Carladez.
Difficulté moyenne, 10km, dénivelé 370m
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h00. François ou Nadine au 06 73 63 56 97
– Avoir sur soi sa licence.
– Covoiturage possible, 0.30cts/km
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 73 63 56 97
English :
10km hike difficulty: medium, with the Carladez walkers
German :
Wanderung von 10 km Schwierigkeitsgrad: mittel, mit den Marschierern von Carladez
Italiano :
Difficoltà della passeggiata di 10 km: media, con i camminatori di Carladez
Espanol :
10km a pie dificultad: media, con los caminantes Carladez
