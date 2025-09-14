Sortie randonnée pédestre Des coteaux à la vallée du Lot Mur-de-Barrez
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Pour les personnes non licenciées
Début : Dimanche 2025-09-14
Randonnée avec les marcheurs du Carladez, niveau moyen, 13km
Randonnée pédestre avec les Marcheurs du Carladez.
Difficulté moyen, 13km
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30
Pour rappel
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour-même avant 10h00 auprès de François et Nadine au 06 73 63 56 97
– Avoir sur soi sa licence.
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.
– Pour le covoiturage, le km est à 30 centimes. 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 73 63 56 97
English :
Hiking with the Carladez walkers, medium level, 13km
German :
Wanderung mit den Marschierern von Carladez, mittleres Niveau, 13km
Italiano :
Passeggiata con i camminatori di Carladez, livello medio, 13 km
Espanol :
Paseo con los senderistas de Carladez, nivel medio, 13km
