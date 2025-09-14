Sortie randonnée pédestre Des coteaux à la vallée du Lot Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre Des coteaux à la vallée du Lot

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Pour les personnes non licenciées

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Randonnée avec les marcheurs du Carladez, niveau moyen, 13km

Randonnée pédestre avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté moyen, 13km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour-même avant 10h00 auprès de François et Nadine au 06 73 63 56 97

– Avoir sur soi sa licence.

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

– Pour le covoiturage, le km est à 30 centimes. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 73 63 56 97

English :

Hiking with the Carladez walkers, medium level, 13km

German :

Wanderung mit den Marschierern von Carladez, mittleres Niveau, 13km

Italiano :

Passeggiata con i camminatori di Carladez, livello medio, 13 km

Espanol :

Paseo con los senderistas de Carladez, nivel medio, 13km

L’événement Sortie randonnée pédestre Des coteaux à la vallée du Lot Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)