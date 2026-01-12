Sortie randonnée pédestre douce Trionac-Campchés Mur-de-Barrez
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Début : Vendredi 2026-03-27
Randonnée facile avec les marcheurs du Carladez.
Difficulté facile, environ 5km.
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30
Covoiturage possible 0.30cts/km
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h, auprès de Denise au 06 87 14 71 87.
– Avoir sur soi sa licence
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.
– Pour le covoiturage, le km est à 30 centimes .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 87 14 71 87
Easy hike with the Carladez walkers.
