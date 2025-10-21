Sortie randonnée pédestre « La Feuillade » Mur-de-Barrez
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Début : Mardi 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Randonnée de 10km, avec les marcheurs du Carladez. Difficulté moyenne.
Randonnée pédestre « La Feuillade ».
Difficulté moyenne, 10 km
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30
Covoiturage possible 0.30cts/km
Pour rappel
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard la veille avant 17h auprès de Gilbert au 05 65 66 09 32
– Avoir sur soi sa licence
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.
– Pour le covoiturage, le km est à 30 centimes 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 09 32
English :
10km hike, with the Carladez walkers. Difficulty: medium.
German :
Wanderung von 10 km, mit den Marschierern von Carladez. Schwierigkeitsgrad: mittel.
Italiano :
Camminata di 10 km, con i camminatori di Carladez. Difficoltà: media.
Espanol :
Caminata de 10 km, con los caminantes de Carladez. Dificultad: media.
