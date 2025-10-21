Sortie randonnée pédestre « La Feuillade » Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre « La Feuillade »

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Pour les personnes non licenciées

Début : Mardi 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Randonnée de 10km, avec les marcheurs du Carladez. Difficulté moyenne.

Randonnée pédestre « La Feuillade ».

Difficulté moyenne, 10 km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30

Covoiturage possible 0.30cts/km

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard la veille avant 17h auprès de Gilbert au 05 65 66 09 32

– Avoir sur soi sa licence

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

– Pour le covoiturage, le km est à 30 centimes 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 09 32

English :

10km hike, with the Carladez walkers. Difficulty: medium.

German :

Wanderung von 10 km, mit den Marschierern von Carladez. Schwierigkeitsgrad: mittel.

Italiano :

Camminata di 10 km, con i camminatori di Carladez. Difficoltà: media.

Espanol :

Caminata de 10 km, con los caminantes de Carladez. Dificultad: media.

