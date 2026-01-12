Sortie randonnée pédestre La Feuillade Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre La Feuillade

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Randonnée moyenne de 10 km avec les marcheurs du Carladez.

Une sortie sportive et en toute convivialité avec les marcheurs du Carladez.

Difficulté moyenne, 10km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h, auprès de Françoise 06 33 57 07 31, ou Christine 06 83 53 55 17

– Avoir sur soi sa licence.

– Covoiturage possible 0.30€/km.

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 33 57 07 31

English :

Medium 10 km hike with the Carladez walkers.

