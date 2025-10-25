Sortie randonnée pédestre La Vallée de la Bromme Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Pour les personnes non licenciées

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Randonnée moyenne de 13.5km avec les marcheurs du Carladez

Randonnée pédestre à La Vallée de la Bromme avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté moyenne, 13.5km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h00 auprès de Didier au 06 23 35 68 40 et Guy au 06 84 60 72 44

– Avoir sur soi sa licence.

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 23 35 68 40

English :

13.5km average hike with the Carladez walkers

German :

Mittlere Wanderung von 13,5 km mit den Wanderern von Carladez

Italiano :

Camminata media di 13,5 km con gli escursionisti di Carladez

Espanol :

Caminata media de 13,5 km con los caminantes de Carladez

