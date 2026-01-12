Sortie randonnée pédestre la vallée de la Bromme Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre la vallée de la Bromme

Randonnée de 13 km dans la vallée de la Bromme. Venez marcher avec les marcheurs du Carladez !

Une sortie sportive et en toute convivialité avec l’association des Marcheurs du Carladez.

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez à 13h.

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, Bruno au 06 84 26 11 24.

– Avoir sur soi sa licence.

– covoiturage 0.30/km

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 84 26 11 24

13 km hike in the Bromme valley. Come and walk with the Carladez walkers!

