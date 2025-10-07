Sortie randonnée pédestre Laussac Mur-de-Barrez

Randonnée, difficulté moyenne de 16km, avec les marcheurs du Carladez

Sortie à la journée randonnée pédestre -Laussac avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté moyenne, 16km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 10h

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même auprès de François-Nadine 06 73 63 56 97

– Avoir sur soi sa licence

-covoiturage possible: 30cts/km

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage passe à 30 centimes temporairement 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 73 63 56 97

English :

16km medium-difficulty hike with Les marcheurs du Carladez

German :

Wanderung, mittlerer Schwierigkeitsgrad von 16 km, mit den Marschierern von Carladez

Italiano :

Camminata di media difficoltà di 16 km con i camminatori di Carladez

Espanol :

Caminata de dificultad media de 16km con los caminantes de Carladez

