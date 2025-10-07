Sortie randonnée pédestre Laussac Mur-de-Barrez
Sortie randonnée pédestre Laussac Mur-de-Barrez mardi 7 octobre 2025.
Sortie randonnée pédestre Laussac
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Randonnée, difficulté moyenne de 16km, avec les marcheurs du Carladez
Sortie à la journée randonnée pédestre -Laussac avec les Marcheurs du Carladez.
Difficulté moyenne, 16km
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 10h
Pour rappel
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même auprès de François-Nadine 06 73 63 56 97
– Avoir sur soi sa licence
-covoiturage possible: 30cts/km
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.
– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage passe à 30 centimes temporairement 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 73 63 56 97
English :
16km medium-difficulty hike with Les marcheurs du Carladez
German :
Wanderung, mittlerer Schwierigkeitsgrad von 16 km, mit den Marschierern von Carladez
Italiano :
Camminata di media difficoltà di 16 km con i camminatori di Carladez
Espanol :
Caminata de dificultad media de 16km con los caminantes de Carladez
L’événement Sortie randonnée pédestre Laussac Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)