Sortie randonnée pédestre Les Bois de Murols Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Pour les personnes non licenciées

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Randonnée difficile, 10.5km avec les Marcheurs du Carladez

Randonnée pédestre Vallon de Brommat avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté difficile, 10.5km

Inscription obligatoire auprès de Christine au 06 83 53 55 17 ou Françoise au 06 33 57 07 31 ou Didier au 06 23 35 68 40

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h.

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h.

– Avoir sur soi sa licence.

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 23 35 68 40

English :

Difficult hike, 10.5km with Les Marcheurs du Carladez

German :

Schwere Wanderung, 10.5km mit den Marcheurs du Carladez

Italiano :

Camminata difficile, 10,5 km con Les Marcheurs du Carladez

Espanol :

Paseo difícil, 10,5 km con Les Marcheurs du Carladez

