Sortie randonnée pédestre Masclat-Cros-Cayrac Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée douce avec les Marcheurs du Carladez

Randonnée pédestre Vallon de Brommat avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté douce

Inscription obligatoire auprès de Gérard Romieu au 06 77 87 97 62

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30.

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h.

– Avoir sur soi sa licence.

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 77 87 97 62

