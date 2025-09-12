Sortie randonnée pédestre Plateau de Thérondels Mur-de-Barrez
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Début : Vendredi 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Randonnée douce de 4km avec les marcheurs du Carladez
Randonnée pédestre « Plateau de Thérondels » avec les Marcheurs du Carladez.
Difficulté douce, 4km
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même auprès de Solange 06 79 69 19 56
– Avoir sur soi sa licence.
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.
– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage passe à 30 centimes temporairement 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 19 56
English :
Gentle 4km hike with Les marcheurs du Carladez
German :
Sanfte Wanderung von 4 km mit den Marschierern von Carladez
Italiano :
Camminata dolce di 4 km con i camminatori di Carladez
Espanol :
Suave paseo de 4 km con los caminantes de Carladez
