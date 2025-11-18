Sortie randonnée pédestre Polminhac- Ronde des Châteaux Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-11-18

Randonnée moyenne de 10 km avec les marcheurs du Carladez.

Randonnée pédestre « Polminhac, Ronde des châteaux », depuis Mur-de-Barrez.

Difficulté moyenne, 10km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h00 Alain Friocourt 06 80 48 95 53

– Avoir sur soi sa licence.

-Covoiturage possible 0.30cts/km

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 80 48 95 53

English :

Medium 10 km hike with the Carladez walkers.

German :

Mittlere Wanderung von 10 km mit den Marschierern von Carladez.

Italiano :

Una passeggiata media di 10 km con i camminatori di Carladez.

Espanol :

Una caminata media de 10 km con los caminantes de Carladez.

