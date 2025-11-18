Sortie randonnée pédestre Polminhac- Ronde des Châteaux Mur-de-Barrez
Sortie randonnée pédestre Polminhac- Ronde des Châteaux Mur-de-Barrez mardi 18 novembre 2025.
Sortie randonnée pédestre Polminhac- Ronde des Châteaux
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Randonnée moyenne de 10 km avec les marcheurs du Carladez.
Randonnée pédestre « Polminhac, Ronde des châteaux », depuis Mur-de-Barrez.
Difficulté moyenne, 10km
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h
Pour rappel
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h00 Alain Friocourt 06 80 48 95 53
– Avoir sur soi sa licence.
-Covoiturage possible 0.30cts/km
Informations pratiques
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 80 48 95 53
English :
Medium 10 km hike with the Carladez walkers.
German :
Mittlere Wanderung von 10 km mit den Marschierern von Carladez.
Italiano :
Una passeggiata media di 10 km con i camminatori di Carladez.
Espanol :
Una caminata media de 10 km con los caminantes de Carladez.
L’événement Sortie randonnée pédestre Polminhac- Ronde des Châteaux Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)