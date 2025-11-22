Sortie randonnée pédestre Saint Amans des Cots Montézic « Les Châtaigniers » Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre Saint Amans des Cots Montézic « Les Châtaigniers »

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Pour les personnes non licenciées

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Randonnée avec les Marcheurs du Carladez. Difficulté moyenne, 12km

Randonnées pédestre de Saint Amans à Montézic « Les Châtaigniers » avec Les marcheurs du Carladez.

Inscription obligatoire auprès de Françoise au 06 33 57 07 31 ou Gilbert au 05 65 66 09 32

Difficulté moyenne, 12km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h

Covoiturage possible (0.30cent/km).

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie (au plus tard la veille).

– Avoir sur soi sa licence.

-covoiturage: 30ct/km

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 09 32

English :

Hike with Les Marcheurs du Carladez. Difficulty: medium, 12km

German :

Wanderung mit den Marcheurs du Carladez. Schwierigkeitsgrad: mittel, 12km

Italiano :

Passeggiata con Les Marcheurs du Carladez. Difficoltà: media, 12 km

Espanol :

Paseo con Les Marcheurs du Carladez. Dificultad: media, 12km

