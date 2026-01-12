Sortie randonnée pédestre Saint-Simon Rouffiac Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre Saint-Simon Rouffiac

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Randonnée moyenne de 8 km avec les marcheurs du Carladez

Une sortie sportive en toute convivialité avec les marcheurs du Carladez.

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard la veille avant 17h00 auprès de Bruno-Danièle au 06 84 26 11 24

– Avoir sur soi sa licence

-covoiturage possible 30cts/km

Informations pratiques

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée.

– En raison de l’inflation, le prix du km en covoiturage passe à 30 centimes temporairement .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 33 53 55 17

English :

Medium 8 km hike with the Carladez walkers

