Sortie randonnée pédestre Vallon d’Albinhac Mur-de-Barrez
Sortie randonnée pédestre Vallon d’Albinhac Mur-de-Barrez vendredi 10 octobre 2025.
Sortie randonnée pédestre Vallon d’Albinhac
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Pour les personnes non licenciées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Randonnée Vallon d’Albinhac, randonnée douce, 8km.
Randonnée pédestre Vallon d’Albinhac avec les Marcheurs du Carladez.
Difficulté douce, 8km
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30.
Informations pratiques
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h auprès de Solange 06 79 69 19 56
Pour rappel
-Le covoiturage est à l’initiative des participants (-covoiturage: 30ct/km).
– Avoir sur soi sa licence.
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s'assurer que la rando n'a pas été annulée.
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 19 56
English :
Vallon d’Albinhac hike, gentle hike, 8km.
German :
Wanderung Vallon d’Albinhac, leichte Wanderung, 8km.
Italiano :
Escursione del Vallon d’Albinhac, passeggiata leggera, 8 km.
Espanol :
Excursión Vallon d’Albinhac, paseo suave, 8 km.
L’événement Sortie randonnée pédestre Vallon d’Albinhac Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)