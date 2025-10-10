Sortie randonnée pédestre Vallon d’Albinhac Mur-de-Barrez

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée Vallon d’Albinhac, randonnée douce, 8km.

Randonnée pédestre Vallon d’Albinhac avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté douce, 8km

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30.

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h auprès de Solange 06 79 69 19 56

-Le covoiturage est à l’initiative des participants (-covoiturage: 30ct/km).

– Avoir sur soi sa licence.

– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 69 19 56

English :

Vallon d’Albinhac hike, gentle hike, 8km.

German :

Wanderung Vallon d’Albinhac, leichte Wanderung, 8km.

Italiano :

Escursione del Vallon d’Albinhac, passeggiata leggera, 8 km.

Espanol :

Excursión Vallon d’Albinhac, paseo suave, 8 km.

