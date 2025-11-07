Sortie randonnée pédestre Vaurs-Saint Hippolyte Mur-de-Barrez
Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron
Randonnée douce avec les Marcheurs du Carladez
Randonnée pédestre Vaurs- Saint Hippolyte avec les Marcheurs du Carladez.
Difficulté douce
Inscription obligatoire auprès de Lucette Fric ou André Maurel au 07 89 54 74 50
Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30.
– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h.
– Avoir sur soi sa licence.
– Lors des sorties à la journée, prévoir le pique-nique.
– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).
– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.
– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.
– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.
– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .
Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 7 89 51 05 68
English :
Gentle hiking with the Marcheurs du Carladez
German :
Sanfte Wanderung mit den Marcheurs du Carladez
Italiano :
Passeggiata dolce con i camminatori di Carladez
Espanol :
Suave paseo con los caminantes de Carladez
