Sortie randonnée pédestre Yolet La Salesse Mur-de-Barrez

Sortie randonnée pédestre Yolet La Salesse Mur-de-Barrez vendredi 21 novembre 2025.

Sortie randonnée pédestre Yolet La Salesse

Parc de la Corette Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Pour les personnes non licenciées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Randonnée douce avec les marcheurs du Carladez

Randonnée pédestre à Yolet La Salesse avec les Marcheurs du Carladez.

Difficulté douce

Départ Parc de la Corette à Mur-de-Barrez, à 13h30

Pour rappel

– S’inscrire obligatoirement auprès du responsable de la sortie, au plus tard le jour même avant 10h auprès de Gérard Romieu au 06 77 87 97 62

– Avoir sur soi sa licence.

Informations pratiques

– Les sorties sont annulées par mauvais temps et si le nombre de participants est insuffisant (5 personnes minimum).

– En ce qui concerne les mardis, elles ne seront pas reportées au mardi suivant.

– Il est vivement recommandé de se munir de chaussures de marche.

– A partir du 1er janvier 2019, la cotisation pour les personnes extérieures au club et non licenciées sera de 3 euros (pour la journée). Gratuité pour les enfants des personnes licenciées au club.

– Bien vérifier ses mails, y compris les spams, le matin du départ, afin de s’assurer que la rando n’a pas été annulée. 3 .

Parc de la Corette Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 77 87 97 62

English :

A gentle hike with the Carladez walkers

German :

Sanfte Wanderung mit den Marschierern von Carladez

Italiano :

Passeggiata dolce con i camminatori di Carladez

Espanol :

Suave paseo con los caminantes de Carladez

L’événement Sortie randonnée pédestre Yolet La Salesse Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)