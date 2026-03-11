Sortie randonnée Saint-Beaulize
Sortie randonnée Saint-Beaulize dimanche 14 juin 2026.
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Randonnée vers l’abbaye de Nonenque depuis Marnhagues
RDV 9h Durée journée.
Organisée par l’association Les chemins de l’Irondel’ .
Saint-Beaulize 12540 Aveyron Occitanie +33 6 08 47 30 53
Walk to Nonenque abbey from Marnhagues
L’événement Sortie randonnée Saint-Beaulize a été mis à jour le 2026-03-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)