Sortie randonnée Saint-Beaulize
Sortie randonnée Saint-Beaulize samedi 25 juillet 2026.
Sortie randonnée
Saint-Beaulize Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Randonnée boucle familiale dans le cadre de la fête du village
RDV 9h30 pour le départ de la randonnée
Apéritif offert par l’association Les chemins de l’Irondel’ .
Saint-Beaulize 12540 Aveyron Occitanie +33 6 08 47 30 53
English :
Family loop hike as part of the village festival
