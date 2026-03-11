Sortie randonnée

Saint-Beaulize Aveyron

Gratuit

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

2026-07-25

Randonnée boucle familiale dans le cadre de la fête du village

RDV 9h30 pour le départ de la randonnée

Apéritif offert par l’association Les chemins de l’Irondel’ .

Saint-Beaulize 12540 Aveyron Occitanie +33 6 08 47 30 53

English :

Family loop hike as part of the village festival

