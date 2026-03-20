Sortie Rapaces au Pibeste Parking de la Maison de la Réserve naturelle du massif du Pibeste-Aoulhet Agos-Vidalos
Sortie Rapaces au Pibeste Parking de la Maison de la Réserve naturelle du massif du Pibeste-Aoulhet Agos-Vidalos mardi 28 avril 2026.
Sortie Rapaces au Pibeste
Parking de la Maison de la Réserve naturelle du massif du Pibeste-Aoulhet AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-28 16:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Tous les mardis. Sortie pédestre à la découverte des rapaces.
Un grand oiseau qui plane dans le ciel sous le Pic du Pibeste…
Un rapace sûrement, mais lequel ?
Apprenez à les identifier en un coup d’œil et apprenez-en plus sur leurs caractéristiques et mode de vie.
-Réservation obligatoire.
-Sortie familiale accessible à partir de 4 ans.
-Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun. .
Parking de la Maison de la Réserve naturelle du massif du Pibeste-Aoulhet AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Tuesday. Hiking outing to discover birds of prey.
A big bird soaring in the sky below the Pic du Pibeste?
A bird of prey for sure, but which one?
Learn to identify them at a glance, and find out more about their characteristics and way of life.
L’événement Sortie Rapaces au Pibeste Agos-Vidalos a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65