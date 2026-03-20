Sortie Rapaces au Pibeste

Parking de la Maison de la Réserve naturelle du massif du Pibeste-Aoulhet AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 16:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Tous les mardis. Sortie pédestre à la découverte des rapaces.

Un grand oiseau qui plane dans le ciel sous le Pic du Pibeste…

Un rapace sûrement, mais lequel ?

Apprenez à les identifier en un coup d’œil et apprenez-en plus sur leurs caractéristiques et mode de vie.

-Réservation obligatoire.

-Sortie familiale accessible à partir de 4 ans.

-Sortie encadrée et animée par le Bureau Montagne du Val d’Azun. .

Parking de la Maison de la Réserve naturelle du massif du Pibeste-Aoulhet AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday. Hiking outing to discover birds of prey.

A big bird soaring in the sky below the Pic du Pibeste?

A bird of prey for sure, but which one?

Learn to identify them at a glance, and find out more about their characteristics and way of life.

L’événement Sortie Rapaces au Pibeste Agos-Vidalos a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65