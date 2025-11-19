Sortie rapaces nocturnes Glénic
Sortie rapaces nocturnes Glénic mercredi 19 novembre 2025.
7 Rue de l’Église Glénic Creuse
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret, la LPO du Limousin vous propose une présentation en salle puis une balade nocturne.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .
7 Rue de l’Église Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
