Sortie rapaces nocturnes Saint-Andeux
Sortie rapaces nocturnes Saint-Andeux samedi 28 mars 2026.
Sortie rapaces nocturnes
Saint-Andeux Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Le 28 mars 2026, partez rencontrer les oiseaux de nuits en compagnie de Jérémy, conseiller en séjours à l’Office de Tourisme Saulieu-Morvan et guide nature. Après un premier temps de présentation à la mairie pour comprendre leur mode de vie, une petite marche vous mènera à la rencontre de ces mystérieux prédateurs nocturnes.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme Saulieu-Morvan.
Chaussures de marche conseillées, ainsi que lampes frontales. .
Saint-Andeux 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 ot@saulieu-morvan.fr
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English : Sortie rapaces nocturnes
L’événement Sortie rapaces nocturnes Saint-Andeux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saulieu Morvan