Sortie rapaces nocturnes

Saint-Andeux Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Le 28 mars 2026, partez rencontrer les oiseaux de nuits en compagnie de Jérémy, conseiller en séjours à l’Office de Tourisme Saulieu-Morvan et guide nature. Après un premier temps de présentation à la mairie pour comprendre leur mode de vie, une petite marche vous mènera à la rencontre de ces mystérieux prédateurs nocturnes.

Réservations auprès de l’Office de Tourisme Saulieu-Morvan.

Chaussures de marche conseillées, ainsi que lampes frontales. .

Saint-Andeux 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21 ot@saulieu-morvan.fr

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English : Sortie rapaces nocturnes

L’événement Sortie rapaces nocturnes Saint-Andeux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saulieu Morvan