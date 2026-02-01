Sortie raquette La chasse au Dahu Pontarlier

Sortie raquette La chasse au Dahu

Gounefay Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-22

Sortie raquettes, partez à la découverte du légendaire Dahu. Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. Possibilité de louer le matériel sur place. Les activités seront adaptées en fonction de l’enneigement dans une version neige ou hors neige . .

Gounefay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 31 51 71 gounefay@grandpontarlier.fr

