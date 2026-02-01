Sortie raquette La chasse au Dahu Pontarlier
Sortie raquette La chasse au Dahu Pontarlier dimanche 8 février 2026.
Sortie raquette La chasse au Dahu
Gounefay Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
2026-02-08 2026-02-22
Sortie raquettes, partez à la découverte du légendaire Dahu. Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. Possibilité de louer le matériel sur place. Les activités seront adaptées en fonction de l’enneigement dans une version neige ou hors neige . .
Gounefay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 31 51 71 gounefay@grandpontarlier.fr
