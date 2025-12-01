Sortie raquette nocturne soirée fondue Orbey

Sortie raquette nocturne soirée fondue

344C Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22 18:00:00

fin : 2025-12-29 23:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-29 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-23 2026-01-24 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-06 2026-03-07

Enfilez vos raquettes et partez pour une aventure à la lueur du ciel ! Une fondue savoureuse et des récits montagnards vous attendent !

A la nuit tombée, chaussez les raquettes et suivez votre guide, Nathanaël, pour une balade d’une heure environ à travers les paysages enneigés de la station du Lac Blanc.

Guidé.e par la lumière douce des étoiles et le clair de lune, vous atteindrez une auberge nichée en pleine montagne, où une ambiance chaleureuse vous attend !

Réchauffez-vous autour d’une fondue préparée avec les fromages de nos montagnes. Laissez-vous emporter par des histoires et légendes locales, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, au coin du feu.

En famille ou entre amis, cette expérience insolite est une évasion parfaite, au plus près de la nature. Réservez vite, l’aventure vous attend !

A partir de 8 ans, à partir de 2 personnes et jusqu’à 12 personnes maximum, réservation obligatoire 24h à l’avance. Balade de 5km environ, 150m de dénivelé.

Matériel (raquettes et bâtons) mis à disposition gracieusement par le guide.

Prévoir des vêtements chauds et imperméables et une paire de chaussures adaptée, une gourde avec de l’eau.

En cas d’enneigement insuffisant, la sortie raquettes sera transformée en randonnée pédestre et maintenue (pas d’annulation). Chiens non admis.

RAPPEL les équipements neige sont obligatoires pour accéder à la station du Lac Blanc. .

344C Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

English :

Put on your snowshoes and set off on an adventure by the light of day! A tasty fondue and mountain stories await you!

German :

Ziehen Sie Ihre Schneeschuhe an und begeben Sie sich auf ein Abenteuer im Schein des Himmels! Ein schmackhaftes Fondue und Geschichten aus den Bergen warten auf Sie!

Italiano :

Indossate le racchette da neve e partite all’avventura alla luce del sole! Una gustosa fonduta e storie di montagna vi aspettano!

Espanol :

Ponte las raquetas de nieve y embárcate en una aventura a la luz del día ¡Te esperan una sabrosa fondue e historias de montaña!

L’événement Sortie raquette nocturne soirée fondue Orbey a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg