Sortie raquette nocturne : soirée fondue Orbey
mardi 22 décembre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Sortie raquette nocturne : soirée fondue
344C Lac Blanc Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-22 18:00:00
fin : 2026-12-22 23:00:00
Date(s) :
2026-12-22 2026-12-26 2027-01-02 2027-01-22 2027-02-05 2027-02-06 2027-03-02 2027-03-05 2027-03-06
Enfilez vos raquettes et partez pour une aventure à la lueur du ciel ! Une fondue savoureuse et des récits montagnards vous attendent !
A la nuit tombée, chaussez les raquettes et suivez votre guide, Nathanaël, pour une balade d’une heure environ à travers les paysages enneigés de la station du Lac Blanc.
Guidé.e par la lumière douce des étoiles et le clair de lune, vous atteindrez une auberge nichée en pleine montagne, où une ambiance chaleureuse vous attend !
Réchauffez-vous autour d’une fondue préparée avec les fromages de nos montagnes. Laissez-vous emporter par des histoires et légendes locales, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, au coin du feu.
En famille ou entre amis, cette expérience insolite est une évasion parfaite, au plus près de la nature. Réservez vite, l’aventure vous attend !
A partir de 8 ans, à partir de 2 personnes et jusqu’à 12 personnes maximum, réservation obligatoire 24h à l’avance. Balade de 5km environ, 150m de dénivelé.
Matériel (raquettes et bâtons) mis à disposition gracieusement par le guide.
Prévoir des vêtements chauds et imperméables et une paire de chaussures adaptée, une gourde avec de l’eau.
En cas d’enneigement insuffisant, la sortie raquettes sera transformée en randonnée pédestre et maintenue (pas d’annulation). Chiens non admis.
RAPPEL : les équipements neige sont obligatoires pour accéder à la station du Lac Blanc. .
344C Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com
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English :
Put on your snowshoes and set off on an adventure by the light of day! A tasty fondue and mountain stories await you!
L’événement Sortie raquette nocturne : soirée fondue Orbey a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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