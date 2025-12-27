SORTIE RAQUETTES À SUPERBAGNÈRES ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS Saint-Aventin

SORTIE RAQUETTES À SUPERBAGNÈRES

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS Superbagnères Saint-Aventin Haute-Garonne

Début : 2026-01-03 14:00:00

fin : 2026-01-10 16:30:00

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28

Balade en raquettes pour tous niveaux sur le domaine de Luchon-Superbagnères.

Le matériel (raquettes et bâtons) n’est pas inclus dans la prestation. 20 .

English :

Snowshoeing for all levels in the Luchon-Superbagnères area.

