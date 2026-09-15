Informations pratiques

Orbey

Sortie raquettes dégustation

Col du Calvaire Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-22 14:00:00

fin : 2027-01-23 16:00:00

Date(s) :

2026-12-22 2026-12-26 2027-01-02 2027-01-22 2027-01-23 2027-02-05 2027-02-06 2027-02-20 2027-03-02 2027-03-05 2027-03-06

Participez à cette sortie raquettes accompagnée par un guide avec dégustation de produits locaux au coeur de la nature !

Cet hiver, venez vivre une expérience unique alliant nature et gourmandise à la station du Lac Blanc !

Enfilez vos chaussures de randonnée et laissez-vous guider par Nathanaël à travers les paysages des Vosges, où chaque pas vous rapproche d’une pause gourmande.

Il vous réserve ensuite une dégustation en pleine nature. Fromages locaux, charcuteries artisanales, vins d’Alsace et autres produits du terroir soigneusement sélectionnés raviront vos papilles !

Une aventure gourmande, parfaite pour se ressourcer et régaler ses sens !

A partir de 8 ans, à partir de 2 personnes et jusqu’à 12 personnes maximum, réservation obligatoire 24h à l’avance. Parcours à raquettes de niveau facile (1h 30 de marche environ au total).

Prévoir des vêtements chauds et imperméables et une paire de chaussures adaptée, une gourde avec de l’eau.

Chiens non admis.

En cas d’enneigement insuffisant, la sortie raquettes sera transformée en randonnée pédestre et maintenue (pas d’annulation).

RAPPEL : Les équipements neige sont obligatoires pour accéder à la station du Lac Blanc. .

Col du Calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

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English :

Take part in this snowshoeing outing accompanied by a guide, with a tasting of local products in the heart of nature!

L’événement Sortie raquettes dégustation Orbey a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg