SORTIE RAQUETTES ET DECOUVERTE DES PRODUITS REGIONAUX

Av du serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 14:00:00

Date(s) :

2026-02-24

SORTIE RAQUETTES ET DÉCOUVERTE DES PRODUITS RÉGIONAUX

10H 14H

Rendez-vous Office de Tourisme, Pyrénées 2000

Sur réservation (20 personnes max.) auprès de Projet Pyrénées 06.12.40.75.78 06.80.60.41.23

En famille. A partir de 8 ans.

.

Av du serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 40 75 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SNOWSHOE OUTING AND DISCOVERY OF REGIONAL PRODUCTS

10H 14H

Meeting point Tourist Office, Pyrénées 2000

By reservation (20 people max.) with Projet Pyrénées 06.12.40.75.78 06.80.60.41.23

Family outings. Ages 8 and up.

L’événement SORTIE RAQUETTES ET DECOUVERTE DES PRODUITS REGIONAUX Bolquère a été mis à jour le 2026-01-12 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000