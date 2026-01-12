SORTIE RAQUETTES ET DECOUVERTE DES PRODUITS REGIONAUX Bolquère
Av du serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-03 10:00:00
fin : 2026-03-03 14:00:00
2026-03-03
SORTIE RAQUETTES ET DÉCOUVERTE DES PRODUITS RÉGIONAUX
10H 14H
Rendez-vous Office de Tourisme, Pyrénées 2000
Sur réservation (20 personnes max.) auprès de Projet Pyrénées 06.12.40.75.78 06.80.60.41.23
En famille. A partir de 8 ans.
Av du serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 40 75 78
English :
SNOWSHOE OUTING AND DISCOVERY OF REGIONAL PRODUCTS
10H 14H
Meeting point Tourist Office, Pyrénées 2000
By reservation (20 people max.) with Projet Pyrénées 06.12.40.75.78 06.80.60.41.23
Family outings. Ages 8 and up.
