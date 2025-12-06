Sortie raquettes D19 Larrau

Sortie raquettes

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Vivez une expérience unique à Iraty, dans la montagne souletine.

Bixente, accompagnateur en montagne diplômé, vous propose de vous faire découvrir ce magnifique site. Les raquettes et les bâtons sont fournis. Activités accessibles dès 7 ans. L’organisateur est susceptible de modifier l’heure du rendez-vous en fonction de la météo. Sur réservation. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr

