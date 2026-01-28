Sortie raquettes D19 Larrau
Sortie raquettes D19 Larrau lundi 16 février 2026.
Sortie raquettes
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-16
Vivez une expérience unique à Iraty, dans la montagne souletine.
Bixente, accompagnateur en montagne diplômé, vous propose de vous faire découvrir ce magnifique site. Les raquettes et les bâtons sont fournis. Activités accessibles dès 7 ans. L’organisateur est susceptible de modifier l’heure du rendez-vous en fonction de la météo. Autre date possible sur demande. Sur réservation. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr
English : Sortie raquettes
