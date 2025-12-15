Sortie raquettes nocturne au Markstein les vendredis Linthal
Sortie raquettes nocturne au Markstein les vendredis Linthal vendredi 16 janvier 2026.
Sortie raquettes nocturne au Markstein les vendredis
Route des Crêtes Linthal Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00
2026-01-16 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Quoi de mieux que de démarrer le week-end en montagne avec les raquettes au pied !!! L’occasion de profiter de l’ambiance nocturne et de partager un moment de
convivialité autour d’une boisson chaude (boisson offerte vin chaud/ infusion)
Sortie à partir de 7 ans.
Informations pratiques:
Cette sortie est ouverte à tout public à partir de 7 ans.
Dénivelé +150 m -150 m
Distance 3.5 km
Chien interdit et portes bébé et luges non autorisés
Matériel conseillé
Lampe frontale .
Route des Crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr
English :
What better way to start the weekend in the mountains than with snowshoes on! The opportunity to enjoy the night-time atmosphere and share a moment of
with a hot drink (complimentary mulled wine or herbal tea)
Minimum age 7.
