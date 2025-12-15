Sortie raquettes nocturne au Markstein les vendredis Linthal

Sortie raquettes nocturne au Markstein les vendredis

Route des Crêtes Linthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-02-20 21:00:00

Date(s) :

2026-01-16 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Quoi de mieux que de démarrer le week-end en montagne avec les raquettes au pied !!! L’occasion de profiter de l’ambiance nocturne et de partager un moment de

convivialité autour d’une boisson chaude (boisson offerte vin chaud/ infusion)

Sortie à partir de 7 ans.

Informations pratiques:

Cette sortie est ouverte à tout public à partir de 7 ans.

Dénivelé +150 m -150 m

Distance 3.5 km

Chien interdit et portes bébé et luges non autorisés

Matériel conseillé

Lampe frontale .

Route des Crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr

English :

What better way to start the weekend in the mountains than with snowshoes on! The opportunity to enjoy the night-time atmosphere and share a moment of

with a hot drink (complimentary mulled wine or herbal tea)

Minimum age 7.

