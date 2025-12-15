Sortie raquettes sous les étoiles Linthal

Sortie raquettes sous les étoiles

Route des crêtes Linthal Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-25 21:00:00

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Départ avec les raquettes au pieds, vous vous immergerez dans l’obscurité. Vous profiterez d’un moment de convivialité autour d’une boisson chaude pour observer et découvrir les secrets de notre magnifique voute céleste.

Vous profiterez d'un moment de convivialité autour d'une boisson chaude* pour observer et découvrir les secrets de notre magnifique voute céleste.

(*boisson offerte, vin chaud ou infusion)

(*boisson offerte, vin chaud ou infusion) .

Route des crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr

English :

Starting out with snowshoes on your feet, you’ll immerse yourself in the darkness. Enjoy a moment of conviviality over a hot drink as you observe and discover the secrets of our magnificent celestial vault.

