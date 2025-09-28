Sortie Récolte de châtaignes et champignons autour de Paris

Programme de la Sortie Récolte de châtaignes et champignons autour de Paris

– visite historique d’un des plus beaux villages d’Île-de-France,

– pique-nique dans les bois avec dégustation d’un mets maison à base de châtaignes et/ou de champignons,

– petite randonnée dans une magnifique forêt tout en apprenant à reconnaître et récolter châtaignes et champignons.

Ce sera pour vous l’occasion d’apprendre :

– comment identifier les châtaignes et champignons sans vous tromper,

– comment les récolter tout en respectant la biodiversité,

– comment les conserver et les transformer,

– quelques délicieuses idées de recettes pour régaler vos palais.

Cette sortie convient à toute la famille :-) Elle est toutefois réservée à des personnes en bonne condition physique car le parcours peut atteindre 4 à 6 km et être ponctués de petits dénivelés.

.=> Réservation obligatoire sur le blog isabelle-desfleurs.com

À PROPOS D’ISABELLE DESFLEURS

Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant plus de quinze ans.

Aujourd’hui diplômée en mycologie, cette guide nature adepte de la sobriété heureuse transmet avec passion ses connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, les champignons et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et et Île-de-France.

N.B. : Bien que les sorties se déroulent dans les meilleurs coins d’Île-de-France, l’abondance de champignons comestibles ne peut être garantie car leur présence dépend beaucoup de la météo. Merci de votre compréhension.

Vous vous demandez où récolter des châtaignes et des champignons autour de Paris et sans voiture ? Plus la peine de chercher ! Grâce à cette sortie en pleine nature guidée par Isabelle Desfleurs, vous saurez où en trouver, comment les identifier et les ramasser sans vous tromper.

payant

À partir de 30 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

https://isabelle-desfleurs.com/