Songeson

Sortie reconnaissance plantes sauvages comestibles médicinales et toxiques

Lieu rendez-vous communiqué après inscription Songeson Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Sortie reconnaissance plantes sauvages comestibles médicinales et toxiques, avec de la cueillette.

Je t’emmène chaque mercredi après-midi de l’été à la rencontre des plantes sauvages comestibles, médicinales… et même parfois toxiques (histoire de bien les reconnaître et de ne pas se tromper !).

On observe, on touche, on sent, on goûte parfois. On apprend, on s’émerveille, on cueille avec respect.

Les sorties auront lieu secteur lac de Chalain, Cascades du hérisson, Clairvaux-les-Lacs, je choisirai à chaque fois le site de la sortie en fonction du développement de la flore et le lieu de rendez-vous sera communiqué après inscription. .

Lieu rendez-vous communiqué après inscription Songeson 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 https://corpsetplantes.fr/contact/

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English : Sortie reconnaissance plantes sauvages comestibles médicinales et toxiques

L’événement Sortie reconnaissance plantes sauvages comestibles médicinales et toxiques Songeson a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE