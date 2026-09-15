Sortie résidence – Cie Brouniak ! Barouf d’honneur Colmar
jeudi 29 octobre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Sortie résidence – Cie Brouniak ! Barouf d’honneur
13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-29 18:00:00
fin : 2026-10-29 20:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Spectacle en rodage. Seul en scène, Camille Perrin incarne le Pollu, clown hirsute, joyeusement impertinent et toujours au bord du gouffre…
Seul en scène, Camille Perrin incarne le Pollu, clown hirsute, joyeusement impertinent et toujours au bord du gouffre…
Création le 18 février 2027.
Entrée libre sur réservation. 0 .
13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show still in its early stages. Alone on stage, Camille Perrin plays Pollu, a disheveled clown who is cheerfully cheeky and always teetering on the brink…
L’événement Sortie résidence – Cie Brouniak ! Barouf d’honneur Colmar a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Carte blanche à l’Opéra Studio Colmar 15 septembre 2026
- Conférence Colmar 17 septembre 2026
- Levez les yeux! Découverte de métiers rares et d’excellence à la Collégiale Saint-Martin de Colmar, Collégiale Saint-Martin, Colmar 18 septembre 2026
- Atelier Kokedama Art végétal japonais Colmar 18 septembre 2026
- Monroe Colmar 18 septembre 2026