Informations pratiques

Colmar

Sortie résidence – Cie Brouniak ! Barouf d’honneur

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 18:00:00

fin : 2026-10-29 20:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Spectacle en rodage. Seul en scène, Camille Perrin incarne le Pollu, clown hirsute, joyeusement impertinent et toujours au bord du gouffre…

Seul en scène, Camille Perrin incarne le Pollu, clown hirsute, joyeusement impertinent et toujours au bord du gouffre…

Création le 18 février 2027.

Entrée libre sur réservation. 0 .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

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English :

A show still in its early stages. Alone on stage, Camille Perrin plays Pollu, a disheveled clown who is cheerfully cheeky and always teetering on the brink…

L’événement Sortie résidence – Cie Brouniak ! Barouf d’honneur Colmar a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Colmar