SORTIE ROSELIÈRES

Vendres Hérault

Partez à la découverte des roselières, un habitat unique et emblématique de l’étang de Vendres !

Lors de cette excursion, vous explorerez un environnement naturel préservé, riche en biodiversité. Munissez-vous de vêtements adaptés pour une aventure en pleine nature et n’oubliez pas d’amener vos jumelles pour observer la faune locale.

Le départ se fera depuis Vendres, avec un lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription.

Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience immersive au cœur de la nature ! .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 6 42 89 33 25 n.schoen@ladomitienne.com

English :

Discover the reed beds, a unique and emblematic habitat of the Etang de Vendres! During this excursion, you’ll explore a preserved natural environment, rich in biodiversity.

