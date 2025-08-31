Sortie Running Chuelles

Sortie Running

Sortie Running Chuelles dimanche 31 août 2025.

Sortie Running

Chuelles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 09:30:00
fin : 2025-08-31

Date(s) :
2025-08-31

L’association sportive SAM RUN TRAIL, basée sur
la pratique de la course à pied, vous propose une
SAM’balade . Pour cette sortie running, ouverte
à tous, 2 boucles de 5 km seront accessibles.   .

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire   samruntrail@gmail.com

English :

The SAM RUN TRAIL sports association, based on
based on the practice of running, offers you a
« SAM?balade ».

German :

Die Sportvereinigung SAM RUN TRAIL, die sich auf
die Praxis des Laufens, bietet Ihnen eine
 » SAM?balade  » an.

Italiano :

L’associazione sportiva SAM RUN TRAIL, basata sulla
sulla pratica della corsa, vi offre una
« SAM?balade ».

Espanol :

La asociación deportiva SAM RUN TRAIL, basada en
la práctica del running, te ofrece una
« SAM?balade ».

