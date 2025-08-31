Sortie Running Chuelles
Sortie Running Chuelles dimanche 31 août 2025.
Sortie Running
Chuelles Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 09:30:00
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
L’association sportive SAM RUN TRAIL, basée sur
la pratique de la course à pied, vous propose une
SAM’balade .
L’association sportive SAM RUN TRAIL, basée sur
la pratique de la course à pied, vous propose une
SAM’balade . Pour cette sortie running, ouverte
à tous, 2 boucles de 5 km seront accessibles. .
Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire samruntrail@gmail.com
English :
The SAM RUN TRAIL sports association, based on
based on the practice of running, offers you a
« SAM?balade ».
German :
Die Sportvereinigung SAM RUN TRAIL, die sich auf
die Praxis des Laufens, bietet Ihnen eine
» SAM?balade » an.
Italiano :
L’associazione sportiva SAM RUN TRAIL, basata sulla
sulla pratica della corsa, vi offre una
« SAM?balade ».
Espanol :
La asociación deportiva SAM RUN TRAIL, basada en
la práctica del running, te ofrece una
« SAM?balade ».
L’événement Sortie Running Chuelles a été mis à jour le 2025-08-06 par OT 3CBO