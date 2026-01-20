Sortie Running Nature place Heurtel Binic-Étables-sur-Mer

Sortie Running Nature

place Heurtel Devant le Crédit Agricole Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Sortie sur le GR 34 et ses environs, parcours de 10 à 12 km selon le rythme. Bonne humeur garantie et plaisir de courir ensemble. Sans inscription. .

place Heurtel Devant le Crédit Agricole Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 11 85 17

